Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.





Как отметили в ведомстве, на этот раз группа беженцев пыталась прорвать границу возле польского пограничного пункта Беловежа.





"На участке, охраняемом пограничным постом в Беловеже, пограничная служба предупредила нападение на границу группы из 100 человек", - говорится в сообщении.





В результате чего, были задержаны семеро иностранцев при содействии мигрантам. Среди которых шесть граждан Грузии и один - России.









Напомним, вчера лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил мигрантам, которые застряли на границе с Польшей, что страна поможет им вернуться домой, если они захотят.





Добавим, заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что на польско-белорусской границе происходит игра авторитарных режимов Беларуси и России. Они пытаются обвинить Польшу в гуманитарном кризисе на границе.



