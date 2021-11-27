+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Moderna намерена создать новый вариант вакцины для штамма "омикрон"

Она сможет лучше защитить организм от новых мутаций коронавируса, сообщили в компании.

Американская компания Moderna работает над созданием более мощной бустерной вакцины, которая сможет лучше защитить организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, подобных обнаруженному недавно штамму "омикрон". Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией в пятницу, пишет ТАСС.

"Moderna будет быстро продвигаться с разработкой специального бустерного варианта для штамма "омикрон", - говорится в сообщении. Новая вакцина получит обозначение mRNA-1273.529, последнее число в обозначении совпадает с кодировкой штамма "омикрон" - В.1.1.529.

В компании также отметили, что изучают двух кандидатов на мультивалентную бустерную вакцину, в них уже заложено "обучение" человеческого организма, как противостоять некоторым из тех мутаций SARS-CoV-2, которые есть в штамме В.1.1.529. Также Moderna намерена протестировать возможность введения повышенной дозировки уже применяемой бустерной вакцины для лучших результатов против нового штамма, данные испытаний ожидаются в ближайшие несколько недель.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]