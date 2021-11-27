"Будем благоустраивать всю набережную Чижовского водохранилища. "Минская спадчына" готовит проект реконструкции старых исторических зданий из красного кирпича вдоль ул.Чижевских. Там будет ЗАГС, инфраструктура - кафе, рестораны", - сказал Владимир Кухарев.





Речь о здании бывшей винокурни, мельнице и других хозпостройках XIX века, принадлежавших королевскому генерал-адъютанту Станиславу Прушинскому. Их исторический облик при реконструкции будет сохранен.





"От зоны отдыха "Жара", что по ул.Корзюки, до парка будем благоустраивать весь берег водохранилища. С другой стороны Ленинский район уже немало сделал", - добавил Владимир Кухарев.





В следующем году планируется в каждом районе города обустроить еще по две зоны отдыха: Минск застраивается, жителям нужны места для прогулок.