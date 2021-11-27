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Лошицкие руины" в Минске реконструируют: будет ЗАГС, ресторан

КУП "Минская спадчына" готовит проект реконструкции заброшенных зданий в Лошицком парке. Об этом сообщил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем благоустраивать всю набережную Чижовского водохранилища. "Минская спадчына" готовит проект реконструкции старых исторических зданий из красного кирпича вдоль ул.Чижевских. Там будет ЗАГС, инфраструктура - кафе, рестораны", - сказал Владимир Кухарев.

Речь о здании бывшей винокурни, мельнице и других хозпостройках XIX века, принадлежавших королевскому генерал-адъютанту Станиславу Прушинскому. Их исторический облик при реконструкции будет сохранен.

"От зоны отдыха "Жара", что по ул.Корзюки, до парка будем благоустраивать весь берег водохранилища. С другой стороны Ленинский район уже немало сделал", - добавил Владимир Кухарев.

В следующем году планируется в каждом районе города обустроить еще по две зоны отдыха: Минск застраивается, жителям нужны места для прогулок.
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