+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Умер известный белорусский поэт Николай Метлицкий

Ушел из жизни известный белорусский поэт Николай Метлицкий. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь в области культуры и искусства, он долгое время работал в издательстве «Художественная литература», главным редактором журнала «Полымя».


В своей творческой деятельности как писатель, родившийся в многострадальном Хойникском крае, в отселенной Чернобыльской деревне Бабчин, был чрезвычайно внимателен к теме Чернобыля, судьбе своих земляков в постчернобыльское время. Об этом — его стихи и поэмы, об этом - его отдельные книги, пишет на сайте газеты "Звязда" бывший министр информации Беларуси Алесь Карлюкевич..

Николай Метлицкий - переводчик, который перевоплотил на родной язык произведения поэтов разных народов, разных стран. Особенно внимательным он был к поэзии Китая. Мир увидели две антологии китайской поэзии в переводах Николая Метлицкого. Издания имели широкий резонанс, были благодарно восприняты китайской творческой общественностью. Отдельно вышел основательный том китайского классика Ай Тина.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]