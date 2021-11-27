



В своей творческой деятельности как писатель, родившийся в многострадальном Хойникском крае, в отселенной Чернобыльской деревне Бабчин, был чрезвычайно внимателен к теме Чернобыля, судьбе своих земляков в постчернобыльское время. Об этом — его стихи и поэмы, об этом - его отдельные книги, пишет на сайте газеты "Звязда" бывший министр информации Беларуси Алесь Карлюкевич..





Николай Метлицкий - переводчик, который перевоплотил на родной язык произведения поэтов разных народов, разных стран. Особенно внимательным он был к поэзии Китая. Мир увидели две антологии китайской поэзии в переводах Николая Метлицкого. Издания имели широкий резонанс, были благодарно восприняты китайской творческой общественностью. Отдельно вышел основательный том китайского классика Ай Тина.