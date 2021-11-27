От идеи — до модели

Минувшим летом в социальных сетях то тут, то там начали мелькать фото и видео необычной машины, курсирующей по Минску. Короткий, но высокий автомобиль с белорусскими зелеными номерами сразу привлек внимание публики необычным дизайном. Оказалось, что на столичных улицах уже не первый месяц тестируют прототип электротранспорта для людей с инвалидностью. К его созданию приложили руку изобретатели, основавшие инжиниринговую компанию «Универсальная мобильность».





— Идею автомобиля для инвалидов долго вынашивал наш директор Александр Синкевич. После нескольких обсуждений мы взялись за работу. Подготовили первые чертежи и, получив согласие инвестора, начали набирать специалистов, — рассказывает руководитель конструкторского бюро Александр Курбан.





По его словам, команде проекта предстояло решить несколько уникальных задач, начиная от нестандартного кузова до подъемника в задней части автомобиля. С его помощью можно заехать в салон на специальном инвалидном кресле, которое потом становится водительским.





— В этой машине мы постарались продумать много мелочей, важных для водителей с инвалидностью. Например, чтобы габариты транспорта позволяли парковаться как у обочины, так и поперек дороги, — изобретатель подводит нас к заряжающемуся на парковке устройству.





По последнему слову

Электрокар UNIMO и правда впечатляет. В глаза сразу бросается необычный кузов автомобиля.





— Обратите внимание на двери — они заднепетельные не просто ради красоты. Водитель с нарушениями опорно-двигательного аппарата, допустим, с тростью, может без труда открыть дверь наружу, повернуть к себе сиденье, положить палочку и, держась руками за специальные рукояти, разместиться внутри, — говорит А. Курбан.





Из-за специфической конструкции дверей у автомобиля отсутствуют стандартные зеркала заднего вида. Вместо них установлены широкоугольные камеры, изображение с которых транслируется на мониторы в салоне. Еще один экран на панели приборов показывает изображение с камеры заднего вида при движении задним ходом.





Автомобиль оснащен специальными фиксаторами на местах водителя и пассажира, благодаря чему возможно использование как обычных кресел, так и специально адаптированных кресел-колясок. К слову, функционал педалей газа и тормоза дублируется на специальной ручке-джойстике, располагающейся рядом с рычагом коробки передач, что позволяет управлять торможением и ускорением с помощью рук.

В зоне комфорта

Поездки по дорогам общего пользования стали возможны благодаря сертификации прототипа. Подтвердив безопасность передвижения, конструкторы получили на авто регистрационные номера и продолжили тесты.









Создавать инклюзивный транспорт помогает сотрудник компании с инвалидностью Антон Васанский, ставший еще и основным испытателем электромобиля:





— Тестируем авто в самых разных погодных условиях, чтобы получить широкую картинку. Конечно, видя нестандартную машину, люди оборачиваются — она привлекает внимание.





По его словам, раньше человеку приходилось передвигаться на уже сконструированных «инвалидках» или переделанных под них машинах. UNIMO компенсирует эти недостатки, а также бьет по стереотипам, которые сложились в традиционном обществе по отношению к транспорту, который до этого предлагался людям с инвалидностью.





— Эта машина стильная, комфортная, к тому же ездить на ней могут как люди с инвалидностью, так и представители категории третьего возраста, физически ослабленные люди, которые вынуждены передвигаться в инвалидном кресле, — отмечает Антон и нажимает кнопку на небольшом пульте-брелоке ключа зажигания.





В тот же момент задняя часть автомобиля раскрывается, звучит предупреждающий сигнал, и на асфальт опускается лифтовая платформа. Заехав на нее, испытатель нажимает кнопку еще раз, и лифт поднимает его в салон, где он занимает место водителя. Важная деталь — без надежно зафиксированного кресла автомобиль не позволит включить зажигание.





На вопрос, сколько, по его мнению, будет стоить такой транспорт, А. Васанский обращается к европейскому опыту:





— При разработке мы изучали не только рынок СНГ, но и варианты кредитования Запада, однако говорить о конечной цене пока рано. Хочется думать, что мы создаем новый пласт инклюзивных автомобилей и продавать их можно будет как для здоровых людей, так и для людей с инвалидностью, которые благодаря этому смогут еще и работать, например курьером.





Взглянуть на первый в своем роде автомобиль в Минск приезжают гости из разных стран, но не все из них заинтересованы именно в электрической силовой установке машины. Поэтому в конструкторском бюро не исключают скорого появления аналогичного решения, но с бензиновым мотором.





Справочно





В прототипе установлены электродвигатель и литий-ионные батареи емкостью 28 кВт⋅ч, обеспечивающие запас хода на одном заряде до 150 км. Время зарядки от обычной розетки составляет 10 часов. При использовании быстрых зарядных станций достаточно двух часов для восполнения уровня заряда до 80 %, шести часов — до 100 %.









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