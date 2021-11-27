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Американцы собрали $1 млн мужчине, отсидевшему 43 года в тюрьме по ошибке

В истории США это самый продолжительный срок пребывания человека за решеткой по ошибочному обвинению.

Тысячи американцев собрали более миллиона долларов в помощь жителю США Кевину Стрикленду, который 43 года провел в тюрьме штата Миссури из-за ошибочного обвинения в совершении трех убийств, говорится на сайте платформы для сбора денег GoFundMe.

Во вторник 23 ноября 62-летний Стрикленд был оправдан, а затем смог выйти на свободу. Как отмечается, по законам штата, мужчина, оставшийся без страховки, дома и средств к существованию, не может претендовать на компенсацию за незаконное заключение.

Тысячи людей решили оказать помочь Стрикленду и собрать для него деньги. За утро пятницы для него было пожертвовано более миллиона долларов.

Стрикленда, обвиненного в трех убийствах в 1979 году приговорили к 50 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение. В истории США это самый продолжительный срок пребывания человека за решеткой по ошибочному обвинению, пишет sputnik.by
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