В расписании Национального аэропорта Минск появился дополнительный эвакуационный рейс Iraqi Airways из Минска в Эрбиль. Он назначен на 28 ноября, вылет из белорусской столицы в 22.45.





Как сообщалось, два вывозных рейса для мигрантов из Минска в Ирак запланированы 27 ноября. Оба рейса выполняются авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел), пишет interfax.by





Первый рейс прибыл в Минск 26 ноября в 23.45 и вылетел в Эрбиль ночью 27 ноября.





Второй рейс планируется отправить в Эрбиль в 23.45 в субботу.





В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.





Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.







