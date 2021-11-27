Существующие ПЦР-тесты все еще выявляют новый штамм коронавируса Omicron, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.





В ВОЗ отмечают, что новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании.





"Несколько лабораторий указали, что при проведении одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера для данного варианта до подтверждения секвенированием", - подчеркивается в заявлении.

Что известно про новый штамм?

25 ноября Минздрав Южноафриканской республики сообщил, что в стране был выявлен новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в некоторых районах.





Мутация была обнаружена в Южной Африке, Ботсване и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки.

В пятницу первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом выявили в Бельгии.

ВОЗ обозначила новый штамм B.1.1.529, присвоив ему название Omicron. Данный штамм содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его трансмиссивность и устойчивость к вакцинам - штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все остальные варианты коронавируса.

Страны отменяют рейсы

Несмотря на то, что ВОЗ уже предупредила другие страны, что им не следует торопиться с введением ограничением на международные поездки, страны уже приостанавливают авиасообщение.





"ВОЗ рекомендует странам продолжать применять научный подход с учетом факторов риска при введении мер относительно передвижения", - приводит газета Guardian слова представителя организации Кристиана Линдмайера. Согласно его словам, потребуется "несколько недель", чтобы определить, как быстро распространяется новый штамм и насколько эффективны вакцины в борьбе с ним.





Однако о прекращении авиаперелетов уже заявили:

Австралия на 2 недели из девяти южноафриканских стран - ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Сейшелы, Малави и Мозамбик





Бразилия с шестью африканскими странами

ОАЭ и Саудовской Аравии приостановят въезд в страну прибывающих из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсваны и Мозамбика





Египет приостановил прямое авиасообщение с ЮАР

Франция отменила рейсы из ЮАР





США ограничит авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Намибией, Лесото, Эсватини, Мозамбиком и Малави





Нидерланды приостанавливают полеты, помимо ЮАР, из пяти стран Южной Африки - Лесото, Эсватини, Ботсваны, Намибии и Зимбабве