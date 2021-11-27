Министр образования анонсировал нововведения. Что изменится?
Карпенко заявил, что учебный план в школах будет скорректирован
Игорь Карпенко отметил, что в новой редакции Кодекса об образовании будет предусмотрен уход от типового учебного плана.
— В новой редакции кодекса заложена норма, в которой предусмотрен уход от типового учебного плана. Это даст возможность работодателю, который заказывает кадры, принять участие в корректировке учебного плана и программы с учетом развития его производства и модернизации, - цитирует министра БЕЛТА.
Речь идет о том, что в белорусских школах появятся профили, наиболее востребованные экономикой страны.
«Опять двойка» — картина художника Фёдора Решетникова, созданная в 1952 году.
11:02 27/11/2021
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