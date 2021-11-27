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Министр образования анонсировал нововведения. Что изменится?

Карпенко заявил, что учебный план в школах будет скорректирован

 Игорь Карпенко отметил, что в новой редакции Кодекса об образовании будет предусмотрен уход от типового учебного плана.
 
— В новой редакции кодекса заложена норма, в которой предусмотрен уход от типового учебного плана. Это даст возможность работодателю, который заказывает кадры, принять участие в корректировке учебного плана и программы с учетом развития его производства и модернизации, - цитирует министра БЕЛТА.
 
Речь идет о том, что в белорусских школах появятся профили, наиболее востребованные экономикой страны.

«Опять двойка» — картина художника Фёдора Решетникова, созданная в 1952 году.
blizko.by
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