Игорь Карпенко отметил, что в новой редакции Кодекса об образовании будет предусмотрен уход от типового учебного плана.

— В новой редакции кодекса заложена норма, в которой предусмотрен уход от типового учебного плана. Это даст возможность работодателю, который заказывает кадры, принять участие в корректировке учебного плана и программы с учетом развития его производства и модернизации, - цитирует министра БЕЛТА.

Речь идет о том, что в белорусских школах появятся профили, наиболее востребованные экономикой страны.



