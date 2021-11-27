



"ВОЗ обозначила В.1.1.529 как VOC (вариант, вызывающий обеспокоенность) под названием "омикрон", - указано в сообщении.





Организация также включила штамм коронавируса В.1.1.529 в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC), сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.





Согласно заявлению организации, у этого варианта "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным". Поэтому эксперты рекомендовали ВОЗ включить этот вариант в категорию VOC.



