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Новый вариант коронавируса получил название омикрон-штамм

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса В. 1.1.529 греческой буквой "омикрон". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.


"ВОЗ обозначила В.1.1.529 как VOC (вариант, вызывающий обеспокоенность) под названием "омикрон", - указано в сообщении.

Организация также включила штамм коронавируса В.1.1.529 в группу "вариантов, вызывающих обеспокоенность" (VOC), сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Согласно заявлению организации, у этого варианта "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным". Поэтому эксперты рекомендовали ВОЗ включить этот вариант в категорию VOC.
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