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Александр Градский срочно госпитализирован в Москве

Народный артист России Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт, сообщает МК.

Фото РИА Новости

Газета уточнила, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса: он почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.

"Домашние не могли привести его в сознание в течение часа (после потери сознания. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что сейчас Градский находится в реанимации.
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