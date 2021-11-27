Александр Градский срочно госпитализирован в Москве
Народный артист России Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт, сообщает МК.
Фото РИА Новости
Газета уточнила, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса: он почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.
"Домашние не могли привести его в сознание в течение часа (после потери сознания. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что сейчас Градский находится в реанимации.
10:30 27/11/2021
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