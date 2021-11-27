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Газета уточнила, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса: он почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах.





"Домашние не могли привести его в сознание в течение часа (после потери сознания. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.





Издание утверждает, что сейчас Градский находится в реанимации.