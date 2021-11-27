Два вывозных рейса из Минска в Ирак для мигрантов запланированы на субботу
Еще два вывозных рейса для мигрантов из Минска в Ирак запланированы на субботу, сообщили в Национальном аэропорту Минск.
"Оба рейса будут выполняться авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел)", - говорится в сообщении.
Первый рейс уже вылетел в 00:45 27 ноября. Второй рейс планируется отправить в Эрбиль в 23:45 в субботу.
Напомним, что оценки количества мигрантов, которые находятся на территории Беларуси, расходятся. По данным европейцев это 10-15 тысяч человек, белорусы называют значительно меньшую цифру.
10:23 27/11/2021
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