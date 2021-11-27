"Оба рейса будут выполняться авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел)", - говорится в сообщении.





Первый рейс уже вылетел в 00:45 27 ноября. Второй рейс планируется отправить в Эрбиль в 23:45 в субботу.





Напомним, что оценки количества мигрантов, которые находятся на территории Беларуси, расходятся. По данным европейцев это 10-15 тысяч человек, белорусы называют значительно меньшую цифру.







