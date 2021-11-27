Мужчина сел в такси, но в ходе поездки водитель выяснил, что у пассажира нет денег. Таксист остановил машину и попросил могилевчанина выйти, но в ответ получил удар ножом в сердце. Водитель умер.





Могилевский областной суд приговорил убийцу к 15 годам лишения свободы, пишет

Nashaniva.com



