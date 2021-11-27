Через 19 лет нашли убийцу таксиста из Могилева
Трагедия случилась 12 августа 2002 года. Пьяный могилевчанин после семейной ссоры вышел из дома, взяв с собой кухонный нож.
Мужчина сел в такси, но в ходе поездки водитель выяснил, что у пассажира нет денег. Таксист остановил машину и попросил могилевчанина выйти, но в ответ получил удар ножом в сердце. Водитель умер.
Могилевский областной суд приговорил убийцу к 15 годам лишения свободы, пишет
Nashaniva.com
10:03 27/11/2021
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