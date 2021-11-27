Внезапный выброс метана назван возможной причиной взрыва на шахте в России
Причиной взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области РФ мог стать внезапный выброс метана.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы.
Кроме того, будет изучена работа датчиков на шахте, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет, пишет ТАСС
09:58 27/11/2021
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