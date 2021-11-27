



Напомним, картины были представлены на выставке TECHNOцвет в Национальном художественном музее. Из 40 работ половина куплена.





Всего выставку, которая была организована совместно инициативой BelonicaArt и компанией МТС, посетили 3,3 тыс. человек, пишет Смартпресс.





Картины создавались по уникальной методике с помощью устройства, которое определяет 12 тонов и полутонов. Каждому цвету присвоена определенная мелодия, она воспроизводится через мобильное приложение.









Участники проекта учились рисовать в течение нескольких месяцев на занятиях, проходивших при поддержке компании МТС. Часть картин имеют особую тактильную структуру. Художники используют специальные элементы, которые позволяют ориентироваться на полотне при написании картины, а посетителям – прикасаться к холстам, чтобы через ощущения приблизиться к философии проекта.





Кроме того, для серии картин было написано специальное музыкальное сопровождение, которое позволяет понять, как участники проекта познают мир красок.



