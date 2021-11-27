



По итогам аттестации приняты решения о «невозможности выполнения адвокатами Алексеевой Н.А., Беловым А.Т., Ванцович Н.Л. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации».





Такие приняты решения о возможности прекращения действия лицензий в отношении Воронковой И.В. и Петрашевича И.Е..





Также исключили из коллегии Иванова С.В., Кероля А.Я. — за «совершение проступков, несовместимых со званием адвоката», Лозовика Д.А. — за «систематическое неотчисление средств», Мацкевич Н.В., Пыльченко Е.А. — за «систематическое нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством».







