Минюст лишил лицензии еще нескольких адвокатов. А кто в лавке останется?
25 ноября Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности провела аттестацию адвокатов. Лицензий лишили еще нескольких, в том числе защитников Виктора и Эдуарда Бабарико.
По итогам аттестации приняты решения о «невозможности выполнения адвокатами Алексеевой Н.А., Беловым А.Т., Ванцович Н.Л. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации».
Такие приняты решения о возможности прекращения действия лицензий в отношении Воронковой И.В. и Петрашевича И.Е..
Также исключили из коллегии Иванова С.В., Кероля А.Я. — за «совершение проступков, несовместимых со званием адвоката», Лозовика Д.А. — за «систематическое неотчисление средств», Мацкевич Н.В., Пыльченко Е.А. — за «систематическое нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством».
09:38 27/11/2021
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