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Минюст лишил лицензии еще нескольких адвокатов. А кто в лавке останется?

25 ноября Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности провела аттестацию адвокатов. Лицензий лишили еще нескольких, в том числе защитников Виктора и Эдуарда Бабарико.


По итогам аттестации приняты решения о «невозможности выполнения адвокатами Алексеевой Н.А., Беловым А.Т., Ванцович Н.Л. своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации».

Такие приняты решения о возможности прекращения действия лицензий в отношении Воронковой И.В. и Петрашевича И.Е..

Также исключили из коллегии Иванова С.В., Кероля А.Я. — за «совершение проступков, несовместимых со званием адвоката», Лозовика Д.А. — за «систематическое неотчисление средств», Мацкевич Н.В., Пыльченко Е.А. — за «систематическое нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством». 
nashaniva.com
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