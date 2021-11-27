



Об этом он сказал агентству Reuters.





«Я рекомендую принять решения сегодня, а не через неделю, потому что, если штамм продолжит распространяться, как мы ожидаем, будет уже поздно и не будет смысла вводить ограничения», — заявил Пололикашвили.





Вместе с этим он добавил, что при составлении правил поездок странам необходимо следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.





Как мы ранее сообщали, Всемирная организация здравоохранения сегодня 26 ноября проведёт экстренное совещание в связи с обнаружением в странах Южной Африки нового штамма коронавируса.





Днем ранее 25 ноября появилась информация, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса.





Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.