Раскрыта главная интрига Минского международного кинофестиваля этого года. Золото взял фильм «Илхак» режиссера Джахонгира Ахмедова (Узбекистан).

Картина вышла в том году. Посвящается 75-летию победы во Второй мировой.

Кино основано на реальных событиях. Повествует о матери-одиночке, потерявшей пятерых сыновей на войне. Это совместный проект студии «Узбеккино» и «Беларусфильма».

В Узбекистане, сообщает официальный телеграм-канал Министерства культуры, картина прошла по телеканалам с большим успехом, цитирует blizko.by



