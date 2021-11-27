Победителем «Лiстапада» стал узбекский фильм о Второй мировой войне
В Минске завершил работу кинофестиваль «Лістапад».
Раскрыта главная интрига Минского международного кинофестиваля этого года. Золото взял фильм «Илхак» режиссера Джахонгира Ахмедова (Узбекистан).
Картина вышла в том году. Посвящается 75-летию победы во Второй мировой.
Кино основано на реальных событиях. Повествует о матери-одиночке, потерявшей пятерых сыновей на войне. Это совместный проект студии «Узбеккино» и «Беларусфильма».
В Узбекистане, сообщает официальный телеграм-канал Министерства культуры, картина прошла по телеканалам с большим успехом, цитирует blizko.by
09:01 27/11/2021
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