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Победителем «Лiстапада» стал узбекский фильм о Второй мировой войне

В Минске завершил работу кинофестиваль «Лістапад».

Раскрыта главная интрига Минского международного кинофестиваля этого года. Золото взял фильм «Илхак» режиссера Джахонгира Ахмедова (Узбекистан).
 
Картина вышла в том году. Посвящается 75-летию победы во Второй мировой. 
 
Кино основано на реальных событиях. Повествует о матери-одиночке, потерявшей пятерых сыновей на войне. Это совместный проект студии «Узбеккино» и «Беларусфильма».
 
В Узбекистане, сообщает официальный телеграм-канал Министерства культуры, картина прошла по телеканалам с большим успехом, цитирует blizko.by
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