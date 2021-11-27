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Режиссера Валерия Мазынского лишили пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь

Комиссия при Совете министров лишила пенсии за особые заслуги известного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Мазынского, пишет «Радыё Свабода».

Режиссера Валерия Мазынского лишили пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь
Об этом говорится в официальном письме за подписью ответственного секретаря комиссии Натальи Пучко.


Причин лишения пенсии за особые заслуги не названо.

Мазынский публично и последовательно критикует власти за политику в области культуры.

Валерий Мазынский — бывший главный режиссер Национального драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске, один из инициаторов создания государственного театра «Лялька» в Витебске, создатель минского театра «Вольная сцэна» в 1990-х годах. Ставил спектакли в Купаловском театре и преподавал режиссуру в Белорусском театрально-художественном институте.

Он заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Беларуси, премии «За свабоду думкі» имени Василя Быкова.
Nashaniva.com
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