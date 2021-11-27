Об этом говорится в официальном письме за подписью ответственного секретаря комиссии Натальи Пучко.









Причин лишения пенсии за особые заслуги не названо.





Мазынский публично и последовательно критикует власти за политику в области культуры.





Валерий Мазынский — бывший главный режиссер Национального драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске, один из инициаторов создания государственного театра «Лялька» в Витебске, создатель минского театра «Вольная сцэна» в 1990-х годах. Ставил спектакли в Купаловском театре и преподавал режиссуру в Белорусском театрально-художественном институте.





Он заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Беларуси, премии «За свабоду думкі» имени Василя Быкова.







