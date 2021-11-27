+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Житель Молодечно пытался отрезать язык своей супруге

В Молодечно мужчина засунул ножницы в рот своей жене и пообещал отрезать язык. Суд вынес приговор.


47-летний местный житель получил 1,5 года ограничения свободы за угрозу убийством и причинением тяжких телесных повреждений супруге, передает mlyn.by.

Инцидент произошел 6 июля в районе девяти часов вечера в квартире супругов — в одном из домов по улице Великий Гостинец.

В рамках расследования было установлено, что нетрезвый мужчина в ходе ссоры взял жену за шею руками и сдавливал не менее 20 секунд. После этого он пытался задушить женщину подушкой, когда толкнул ее на диван. На этом фигурант не остановился. Он раскрыл рот супруге, вставил ножницы и угрожал отрезать язык. В результате потерпевшая получила кровоподтеки на шее, щеке, плече, колотую рану слизистой оболочки щеки и рваную рану слизистой оболочки дна полости рта.

В суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся. Дело рассматривалось по статье 186 УК РБ — угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться его осуществления.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]