



47-летний местный житель получил 1,5 года ограничения свободы за угрозу убийством и причинением тяжких телесных повреждений супруге, передает mlyn.by.





Инцидент произошел 6 июля в районе девяти часов вечера в квартире супругов — в одном из домов по улице Великий Гостинец.





В рамках расследования было установлено, что нетрезвый мужчина в ходе ссоры взял жену за шею руками и сдавливал не менее 20 секунд. После этого он пытался задушить женщину подушкой, когда толкнул ее на диван. На этом фигурант не остановился. Он раскрыл рот супруге, вставил ножницы и угрожал отрезать язык. В результате потерпевшая получила кровоподтеки на шее, щеке, плече, колотую рану слизистой оболочки щеки и рваную рану слизистой оболочки дна полости рта.





В суде обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся. Дело рассматривалось по статье 186 УК РБ — угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться его осуществления.



