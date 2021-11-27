



Подробности Ольга не сообщает, так как проходит как свидетель и находится под подпиской о неразглашении. Единственное, что она добавила в своем сообщении, что обыск проходил максимально корректно.





"Франциск был дома, но, кажется, ничего не понял - даже пытался играть в машинки с этими дядями”, – написала Ольга.