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В семье политзаключенного Павла Северинца прошел обыск

У жены политзаключенного Павла Северинца Ольги состоялся обыск. Об этом она сообщила в своих соцсетях.


Подробности Ольга не сообщает, так как проходит как свидетель и находится под подпиской о неразглашении. Единственное, что она добавила в своем сообщении, что обыск проходил максимально корректно.

"Франциск был дома, но, кажется, ничего не понял - даже пытался играть в машинки с этими дядями”, – написала Ольга.
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