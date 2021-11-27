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В Беларуси задержали мужчину, насиловавшего своих приемных детей

Правоохранители задержали 42-летнего жителя Минского района. Он подозревается в совершении сексуальных действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале МВД.

В ведомстве отметили, что мужчина с 2010 года удовлетворял с приемным сыном свои сексуальные потребности. При этом подросток вел личный дневник, где подробно описывал все действия, которые совершал с ним отец. Пострадала от подобных его действий и старшая приемная дочь, которая на момент совершения преступления также была несовершеннолетней.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В милиции просят всех, кто стал жертвой сексуального насилия, а также знает о подобных фактах, без колебаний обращаться в правоохранительные органы за помощью. Кроме того, в МВД действует круглосуточная прямая телефонная линия по приему сообщений о фактах семейного неблагополучия и насилия в отношении детей: 8 (017) 372-73-87.
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