Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик сообщил, что один пограничник был ранен во время мятежа мигрантов в Венджине, на западе Польши. 26 ноября вечером в центре для мигрантов взбунтовалась группа примерно из ста человек. Мацей Вонсик заверил, что пограничники и полиция справились с ситуацией: «Произошел бунт. Одного сотрудника пограничной стражи ударили столиком. Пограничная стража и полиция, прибывшая на помощь, быстро овладела ситуацией. Произошли задержания самых агрессивных. Конечно, был нанесен материальный ущерб. Сейчас идет следствие с целью выявления виновных».





Мигранты пытались сломать ограждение и сбежать в Германию. В центре находится около 600 мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы, пишет Nashaniva.com







