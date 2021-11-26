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В центре для мигрантов на западе Польши случился бунт. Они пытались сломать ограждение и сбежать в Германию

В центре проживают около 600 мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы, сообщает Польское радио.

В центре для мигрантов на западе Польши случился бунт. Они пытались сломать ограждение и сбежать в Германию
Бунт в Венджине, 25 ноября 2021 года. Источник: Lubuska Policja.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик сообщил, что один пограничник был ранен во время мятежа мигрантов в Венджине, на западе Польши. 26 ноября вечером в центре для мигрантов взбунтовалась группа примерно из ста человек. Мацей Вонсик заверил, что пограничники и полиция справились с ситуацией: «Произошел бунт. Одного сотрудника пограничной стражи ударили столиком. Пограничная стража и полиция, прибывшая на помощь, быстро овладела ситуацией. Произошли задержания самых агрессивных. Конечно, был нанесен материальный ущерб. Сейчас идет следствие с целью выявления виновных».

Мигранты пытались сломать ограждение и сбежать в Германию. В центре находится около 600 мигрантов, задержанных за незаконное пересечение границы, пишет Nashaniva.com
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