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Урсула, к доске! Названы популярные имена, которыми были названы появившиеся на свет граждане Беларуси

Ежегодно Министерство юстиции Республики Беларусь оглашает наиболее популярные имена, которыми были названы появившиеся на свет граждане Беларуси.

И хотя данных за 2021 год еще нет, интересно узнать, какие имена выбирали родители для своих детей в 2020 году.
 
Елена Семенюк, которая занимает должность консультанта в управлении нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции, назвала варианты, которые пришлись по душе большинству мам и пап, сообщает ont.by.
 
Среди девочек чаще всего встречаются такие имена, как София, Мария, Анна и Дарья. Трое самых популярных имен для мальчиков начинаются на букву «М» - Михаил, Максим и Матвей. В четверку наиболее распространенных также вошло имя Артем.
 
Однако некоорые родители не согласны с мнением большиства, поэтому выбирают для своим малышей самые редкие и необычные имена. Например, теперь в Беларуси есть Тамерлан, Сэмюэль и Ной. А в школе скоро будут вызывать к доске Урсулу, Рогнеду, Амелию и Лолиту.
 
blizko.by
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