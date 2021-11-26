И хотя данных за 2021 год еще нет, интересно узнать, какие имена выбирали родители для своих детей в 2020 году.

Елена Семенюк, которая занимает должность консультанта в управлении нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции, назвала варианты, которые пришлись по душе большинству мам и пап, сообщает ont.by.

Среди девочек чаще всего встречаются такие имена, как София, Мария, Анна и Дарья. Трое самых популярных имен для мальчиков начинаются на букву «М» - Михаил, Максим и Матвей. В четверку наиболее распространенных также вошло имя Артем.

Однако некоорые родители не согласны с мнением большиства, поэтому выбирают для своим малышей самые редкие и необычные имена. Например, теперь в Беларуси есть Тамерлан, Сэмюэль и Ной. А в школе скоро будут вызывать к доске Урсулу, Рогнеду, Амелию и Лолиту.