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Стало известно, в чем подозревают журналистку Ирину Славникову

Журналистка Ирина Славникова стала подозреваемой по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них), сообщают правозащитники со ссылкой на родственников женщины.

Ирину Славникову и ее мужа Александра Лойко задержали 30 октября в Национальном аэропорту после прилета в Беларусь с отдыха в Египте. 1 ноября Славникова и Лойко были осуждены за хранение в Facebook материалов, которые признаны в нашей стране "экстремистскими". Им присудили по 15 суток административного ареста, а после арестовали снова на этот срок, пишет Еврорадио.

Ранее стало известно, что женская камера, в которой содержалась на Окрестина Ирина Славникова, объявила групповую голодовку. Женщины протестовали против нечеловеческих условий содержания политических заключенных.
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