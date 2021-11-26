Латвии завершили установку временного заграждения на границе с Беларусью
Установка временного заграждения из колючей проволоки на латвийско-белорусской границе завершена, сообщила в пятницу представитель Государственного агентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма, передает ТАСС.
Как заявила она агентству LETA, заграждение установлено на протяжении почти 37 км. Пикше-Кучма добавила, что приемка строительных работ будет завершена, вероятно, на следующей неделе. Она напомнила, что завершение строительства запланировано на 6 декабря.
Для борьбы с нелегальной миграцией с территории Беларуси Латвия в начале октября начала строить на границе с соседней страной временное заграждение из колючей проволоки. Оно устанавливается на тех участках границы, которые погранохрана определила в качестве приоритетных.
19:49 26/11/2021
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