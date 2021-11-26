А снег идет: зима с первой метелью придут в Беларусь уже в субботу
Ухудшение погоды ожидается в Беларуси в субботу, 27 ноября – местами пройдет сильный снег, сообщили в Республиканском гидрометцентре.
фото: БелТА
Метель принесет циклон, идущий со стороны Карпат. Ожидается мокрый снег, в отдельных районах сильный, на дорогах – гололедица. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от –2 до +5°С, а днем – от –1°С (на северо-западе) до +7°С (на юго-востоке).
Объявлен оранжевый уровень опасности, также возможно налипание мокрого снега, предупредили синоптики.
19:43 26/11/2021
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