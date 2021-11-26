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А снег идет: зима с первой метелью придут в Беларусь уже в субботу

Ухудшение погоды ожидается в Беларуси в субботу, 27 ноября – местами пройдет сильный снег, сообщили в Республиканском гидрометцентре.

фото: БелТА

Метель принесет циклон, идущий со стороны Карпат. Ожидается мокрый снег, в отдельных районах сильный, на дорогах – гололедица. Ночью температура воздуха  будет находиться в пределах от –2 до +5°С, а днем – от –1°С (на северо-западе) до +7°С (на юго-востоке).

Объявлен оранжевый уровень опасности, также возможно налипание мокрого снега, предупредили синоптики. 
smartpress.by
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