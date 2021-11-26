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Oops! Гродненцу пришел налог за автомобиль - тот был угнан более 4 лет назад

Читатель АвтоГродно Иван получил извещение на уплату транспортного налога за VW Tiguan, который у него угнали в середине 2017 года на отдыхе в Черногории.

Новость об этом происшествии была в официальных сводках, но в базе ГАИ никак не отразилась.

История угона

Летом 2017 Иван отправился на VW Tiguan 2010 в Черногорию вместе с семьей. Один из пляжей так понравился гродненцам, что они проводили на нем большую часть времени. Автомобиль при этом стоял поодаль на общественной бесплатной стоянке.

- Мы регулярно приезжали на этот пляж, я замечал, что по парковке ходят странные люди, одетые под уборщиков. А в тот день мы поставили машину в девять утра и вернулись к ней только к четырем вечера. Автомобиля уже не было. Его угнали вместе с документами, в том числе и нашими паспортами. Возвращаться в Гродно пришлось на самолете и ситуацию осложняло то, что с нами был четырехлетний ребенок, - вспоминает Иван.

В день угона Иван обратился в местную полицию, которая начала поиски, отправила данные угнанного VW Tiguan пограничным службам разных стран, а вскоре разместила данные о нем в базы Интерпола. Об угоне Иван заявил и в УВД по приезду в Гродно.

Налог

- Как вы понимаете, с 2017 года автомобиль найти не удалось. Но мне о нем напомнили письмом из налоговой, выставив за него авансовый платеж транспортного налога, - говорит Иван.

Чтобы расставить все точки над "i", мужчина стал звонить в налоговую и Госавтоинспекцию. Но из каждой службы перенаправляли друг к другу. В налоговой говорили, что базу для транспортной пошлины формируют в ГАИ, в Госавтоинспекции ссылались на то, что Иван должен сам отнести в налоговый орган документ об угоне автомобиля.

- Мне даже посоветовали снять машину с учета на утилизацию. Но этот вариант не подходит, потому что если VW Tiguan найдется, то у меня на него уже не будет никаких прав, - размышляет гродненец.

Какой выход?

Телефонные разговоры ни к чему не привели и Иван сделал письменный электронный запрос в МВД РБ. Буквально через три недели ему пришло письмо из налоговой.

- Должен отметить, что службы сработали эффективно. МВД, ГАИ Гродно и МНС по Октябрьскому району Гродно обменялись серией писем, устранили недопонимание и меня освободили от уплаты транспортного налога за угнанный автомобиль. 

Поэтому рекомендую тем, кто столкнулся с ошибочно выставленным налогом не терять времени на телефонные разговоры со справочными службами, а сразу формировать электронный запрос. 

И, конечно, что меня удивило во всей этой истории, так это то, что информация об угоне "Тигуана" из баз Интерпола не попала в наши местные базы Госавтоинспекции. 

Получается, что если бы, теоретически, эту машину смогли бы каким-то чудом переправить через границу, то она могла бы без проблем эксплуатироваться в Беларуси и ни у кого бы даже сомнений не возникло, что ее ищут полиции разных стран, - говорит Иван.
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