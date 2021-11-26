Прокуратура заблокировала сайт orsha.eu
Сайт orsha.eu заблокирован по решению прокуратуры.
О блокировке сообщили в Республиканском унитарном предприятии по надзору за электросвязью, однако редакция пока не знает точную причину.
Летом этого года редактора сайта Игоря Казмерчака задерживали по подозрению в осквернении сооружений и повреждении имущества. Позже дело закрыли.
Региональный сайт orsha.eu публиковал местные новости, размещал статьи краеведческой тематики.
Источник: euroradio.fm
17:53 26/11/2021
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