Прокуратура заблокировала сайт orsha.eu

О блокировке сообщили в Республиканском унитарном предприятии по надзору за электросвязью, однако редакция пока не знает точную причину.





Летом этого года редактора сайта Игоря Казмерчака задерживали по подозрению в осквернении сооружений и повреждении имущества. Позже дело закрыли.





Региональный сайт orsha.eu публиковал местные новости, размещал статьи краеведческой тематики.