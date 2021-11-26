



За три месяца он с компаньоном из России получил доступ к десяти тысячам аккаунтов по всему миру, сообщает МВД.





После взлома подросток похищал у владельца аккаунта внутриигровое имущество, а в некоторых случаях перепродавал доступ третьим лицам по средней цене 250 российских рублей. С продажи чужих аккаунтов и игровых ценностей подросток заработал от 10 тыс. до 25 тыс. российских рублей. Всю вырученную сумму потратил на личные нужды.





В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Разработка, использование, распространение либо сбыт вредоносных компьютерных программ или специальных программных или аппаратных средств».