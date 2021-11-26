25 ноября Квалификационная комиссия при Минюсте решила, что адвокат Ольги Золотарь Наталья Ванцович «не может исполнять свои профессиональные обязанности вследствие недостаточной квалификации», сообщает министерство.





Как рассказала « Медиазоне » сама Ванцович, внеочередную аттестацию ей назначили из-за выговора 13 октября, который вынес заместитель министра юстиции. Адвокату вменяют разглашение данных предварительного следствия по делу Ольги Золотарь. По словам Ванцович, она этого не делала и поэтому подала жалобу в суд Московского района на неправомерные действия должностного лица.





Адвокат рассказала, как прошла аттестация у комиссии:





«Я просто высказала свою позицию, что я не согласна с действиями должностного лица. Я считаю, что данное заседание Квалификационной комиссии, назначение в отношении меня внеочередной аттестации является незаконным и неправомерным.





И выговор как основание внеочередной аттестации, и саму внеочередную аттестацию я обжалую в суде. И до решения суда, я считаю, невозможно проводить внеочередную аттестацию. Я отказалась отвечать на вопросы, поскольку это незаконно, неправомерно и ущемляет мои права».





Также Ванцович объяснила, что решение комиссии не означает автоматического лишения ее возможности работать адвокатом, поэтому она готовится к продолжению суда над Ольгой Золотарь.









Среди них адвокат философа Владимира Мацкевич Дмитрий Лозовик, а также защитники Сергея Тихановского и Виктора Бабарико Наталья Мацкевич и Евгений Пыльченко.