+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Еще одна группа адвокатов может лишиться лицензий на профессиональную деятельность

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции рассмотрела вопросы лишения лицензий ряда адвокатов.



Как сообщает пресс-служба ведомства, несколько юристов не прошли аттестацию.

В частности, комиссия признала, что адвокаты Наталья Алексеева, Александр Белов, Наталья Ванцович не могут выполнять свои профессиональные обязанности по причине "недостаточной квалификации".

Комиссия также приняла решения о возможности лишения адвокатских лицензий Ирины Воронковой и Игоря Петрашевича, которые ранее не прошли аттестацию "ввиду недостаточной квалификации", а также исключенных из Минской городской коллегии адвокатов Сергея Иванова, Алексея Кераля, Дмитрия Лозовика, Натальи Мацкевич, Александра Пыльченко.

Ранее лицензий на профессиональную деятельность лишилась большая группа адвокатов, которые участвовали в политических процессах. Это Дмитрий Лаевский, Людмила Козак, Сергей Зикрацкий, Евгений Пыльченко, политзаключенный Максим Знак и другие.
Источник: svaboda.org
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]