







Как сообщает пресс-служба ведомства, несколько юристов не прошли аттестацию.





В частности, комиссия признала, что адвокаты Наталья Алексеева, Александр Белов, Наталья Ванцович не могут выполнять свои профессиональные обязанности по причине "недостаточной квалификации".





Комиссия также приняла решения о возможности лишения адвокатских лицензий Ирины Воронковой и Игоря Петрашевича, которые ранее не прошли аттестацию "ввиду недостаточной квалификации", а также исключенных из Минской городской коллегии адвокатов Сергея Иванова, Алексея Кераля, Дмитрия Лозовика, Натальи Мацкевич, Александра Пыльченко.





Ранее лицензий на профессиональную деятельность лишилась большая группа адвокатов, которые участвовали в политических процессах. Это Дмитрий Лаевский, Людмила Козак, Сергей Зикрацкий, Евгений Пыльченко, политзаключенный Максим Знак и другие.