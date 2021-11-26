"Самые уязвимые - женщины среднего возраста": в Беларуси составили портрет типичной жертвы кибермошенников
На портрет жертвы афериста в сети в том числе влияет сама схема мошенничества и площадка, где находят доверчивых "клиентов"
Рост числа киберпреступлений в Беларуси начался в 2019 году. Причина тому – переход на дистанционный формат банковского обслуживания и торговли. В УВД Могилевского облисполкома проанализировали данные пострадавших от кибермошенников и составили среднестатический портрет жертвы, пишет БелТА.
По данным могилевской милиции, чаще всего на удочку киберпреступников ведутся экономически активные мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Кстати, чаще мошенникам доверяют именно женщины: их насчитывается 60% от числа пострадавших.
В первой половине 2020 года чаще всего страдали от рук интернет-авантюристов в Могилевской области пенсионеры, которым больше 60 лет. Киберпреступники чаще всего создавали фейковые странички в «Одноклассниках», где и находили жертв среди людей старшего возраста.
В 2021 году преступники поменяли основные стратегии своей работы в интернете. Теперь они чаще всего используют мессенджеры Viber и Whatsapp, в которых представляются сотрудниками служб безопасности банков, кредитных организаций и милиции и пытаются таким образом выманить у доверчивых людей деньги.
На подобные уловки злоумышленников чаще всего ведутся люди от 30 до 39 лет – это 37% от потерпевших в Могилевской области. Далее следует категория людей от 50 до 59 лет – 33% жертв в регионе. Среди них людей старше 60 лет – 17%, от 20 до 29% лет – 19% и младше 20 лет – 4%.
В милиции напомнили, что сотрудники банков не используют мессенджеры в качестве средств связи и не уговаривают взять кредиты. Также они не могут требовать предоставить личные данные: реквизиты карт, номер паспорта или кодов из смс-сообщений, пишет belarus.kp.ru
15:33 26/11/2021
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