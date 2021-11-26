По словам российского иммунолога Вячеслава Жемчугова из-за множества симптомов коронавирус можно перепутать с другими заболеваниями. Поэтому очень важно в первый же день верно диагностировать Covid-19, цитирует Национальная служба новостей.





Еще иммунолог Жемчугов заметил, что симптомы «ковида», которые были в начале пандемии, 2 года назад, сохранились, но и добавились новые актуальные.





- Бывает, что пониженная температура тоже является симптомом, и именно такие пациенты требуют особого внимания - это кандидаты в реанимацию. Температура меньше 36 градусов требует большого внимания, - почеркнул врач.





Еще специалист заметил, что сохраняются все носоглоточные симптомы Covid-19: насморк, сильная боль в горле (чаще у пациентов болит задняя стенка глотки), потеря вкуса и обоняния, нарушения слуха, боли в мышцах и суставах.





- Коронавирус можно перепутать с чем угодно, где есть температура. Там три десятка разных болезней, вплоть до лейкоза. Поэтому уже в первый день надо установить диагноз, - заметил он.





В завершении российский иммунолог Вячеслав Жемчугов уточнил, что течение заболевания зависит от иммунитета человека и от того, какую дозу вируса он получил при контакте.







