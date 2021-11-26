«Я очень рада, что вернулась в свою страну. Милосердия там нигде нет», — сказала курдская женщина-мигрантка, у которой, как утверждается, сломана рука и ребра.









«За 12 дней я, моя жена и двое детей съели всего 3 буханки хлеба. Я даже не буду говорить о избиении, которое мы съели», — рассказал мужчина из Эрбиля.





"Беларуский солдат ничем не отличается от ДАИШ (то же самое, что ИГИЛ, только по-арабски — The Village Беларусь). Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались. Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Он сказал нам: „У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть“".





Еще один мигрант сказал телеканалу: «Я надеюсь, что никто больше не будет обманут ложью контрабандистов и не попадется в их ловушки».



