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"Милосердия там нет": что рассказывают о пережитом в Беларуси мигранты, которые ночью вернулись в Ирак

Этой ночью из Минска в Ирак вернулись еще 608 мигрантов. Вернувшись домой в аэропорту они рассказали Kurdistan24, что пережили в Беларуси.

"Милосердия там нет": что рассказывают о пережитом в Беларуси мигранты, которые ночью вернулись в Ирак
«Я очень рада, что вернулась в свою страну. Милосердия там нигде нет», — сказала курдская женщина-мигрантка, у которой, как утверждается, сломана рука и ребра.


«За 12 дней я, моя жена и двое детей съели всего 3 буханки хлеба. Я даже не буду говорить о избиении, которое мы съели», — рассказал мужчина из Эрбиля.

"Беларуский солдат ничем не отличается от ДАИШ (то же самое, что ИГИЛ, только по-арабски — The Village Беларусь). Нет таких избиений и насилия, которым бы мы не подвергались. Сейчас там идет снег, и некоторым мигрантам до сих пор не разрешают возвращаться. Пройдя 10 километров, я смог сбежать. Он сказал нам: „У вас нет ни воды, ни хлеба. Для вас только смерть“".

Еще один мигрант сказал телеканалу: «Я надеюсь, что никто больше не будет обманут ложью контрабандистов и не попадется в их ловушки».
the-village.me
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