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А зима-то еще не началась! Около 300 человек пострадали от гололедных и холодовых травм всего за неделю

С 17 по 25 ноября 293 человек получили гололедные и холодовые травмы, сообщает Минздрав.


В Минске 121 человек получил гололедную травму, из которых 8 попали в больницу. 

В Брестской области пострадали 4 человека: трое получили амбулаторную помощь, а 1 человек был госпитализирован с холодовой травмой.
 
В Витебской области гололедную и холодовую травму получили 29 человек (четверо госпитализированы): трое получили холодовую травму, остальные — гололедную.

В Гомельской области медпомощь понадобилась четырем пациентам, двое из них — госпитализированы. 
 
В Гродненской области за помощью к медикам обратились 75 пациентов: трое получили холодовую травму, остальные — гололедную. 19 человек были госпитализированы.
 
В Минской области 57 пострадавших, из них госпитализированы 12. Гололедную травму получили 52 пациента, 5 — холодовую. 
 
В Могилевской области 3 пациента госпитализированы: 1 — с гололедной травмой, двое — с холодовой.
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