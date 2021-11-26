



В Минске 121 человек получил гололедную травму, из которых 8 попали в больницу.





В Брестской области пострадали 4 человека: трое получили амбулаторную помощь, а 1 человек был госпитализирован с холодовой травмой.

В Витебской области гололедную и холодовую травму получили 29 человек (четверо госпитализированы): трое получили холодовую травму, остальные — гололедную.





В Гомельской области медпомощь понадобилась четырем пациентам, двое из них — госпитализированы.

В Гродненской области за помощью к медикам обратились 75 пациентов: трое получили холодовую травму, остальные — гололедную. 19 человек были госпитализированы.

В Минской области 57 пострадавших, из них госпитализированы 12. Гололедную травму получили 52 пациента, 5 — холодовую.

В Могилевской области 3 пациента госпитализированы: 1 — с гололедной травмой, двое — с холодовой.



