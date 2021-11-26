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Директор турфирмы украла у беларусов 248 тысяч рублей

В Минске директор турфирмы «Кингс Трэвел» путем обмана присвоила более 248 тысяч рублей.


Как сообщает СК, 36-летняя директор турфирмы с января по октябрь 2021 года обманула 66 туристов, которые бронировали туры в турфирме «Кингс Трэвел», вносили предоплату, однако на отдых так и не улетели.
 
Сейчас женщина заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК Беларуси). 
 
Следователи олагают, что пострадавших туристов может быть больше. В связи с этим милиция просит всех пострадавших заявить о себе 
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