Директор турфирмы украла у беларусов 248 тысяч рублей
В Минске директор турфирмы «Кингс Трэвел» путем обмана присвоила более 248 тысяч рублей.
Как сообщает СК, 36-летняя директор турфирмы с января по октябрь 2021 года обманула 66 туристов, которые бронировали туры в турфирме «Кингс Трэвел», вносили предоплату, однако на отдых так и не улетели.
Сейчас женщина заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК Беларуси).
Следователи олагают, что пострадавших туристов может быть больше. В связи с этим милиция просит всех пострадавших заявить о себе
13:08 26/11/2021
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