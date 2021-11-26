dev.by узнал об этой истории от коллег М. и связался с разработчиком, чтобы узнать подробности. По его просьбе рассказываем историю анонимно.





М. рассказывает, что уехал из Беларуси ещё осенью 2020 года — «видел, к чему всё идёт». Здесь у него осталась квартира в Минске и большой дом в дачном посёлке недалеко от гродненского аэропорта.





Когда у погранперехода «Брузги» появился мигрантский лагерь, М. подумал, что этим людям может понадобиться жильё. Он попросил знакомых, которым оставил ключи от дачи, съездить и открыть баню — чтобы мигранты могли где-то переночевать при необходимости.





— Я попросил дров положить, воды набрать, еды немного оставить и записку на английском: «Постройка открыта — пользуйтесь. Ведите себя аккуратно, пожалуйста!» — что-то в этом роде.





М. рассказывает, что дом и баню он построил в 2018 году — на совесть. Разработчик уверен, что в бане можно не только остаться на одну ночь, но и жить какое-то время.





— Само помещение — 30 квадратных метров, плюс парилка на 6-8 «квадратов», которая отапливается дровами. Есть диван — его можно разложить, и по моей просьбе в баню забросили пару матрасов, поэтому там можно разместить 4-6 человек и детей. В бане есть туалет и душ. Правда, воды в кране нет уже, но можно наносить и в чайнике нагреть.





М. говорит, что дома в посёлке сейчас пустуют, их хозяева уже завершили дачный сезон и вернулись в городские квартиры. «Ближайшие соседи, кто живёт на даче круглый год — за 4 улицы от моего участка», — добавляет программист.





Гости в баню ещё не заглядывали — у М. вокруг дома установлены датчики движения, и он отслеживает активность на участке в специальной программе. Однако соседи говорили, что «где-то неподалёку» мигрантов уже видели — и теперь они чаще наведываются на дачи. А ещё «были случаи кражи кур», но «вы же нашего человека знаете», — смеётся разработчик.





По словам М., хоть пустых домов в посёлке и много, далеко не все подходят для жизни в холодный период. А его баня отапливается.





На вопрос, а не боится ли молодой человек, что гости устроят пожар, отвечает: «Да, боюсь». Но надеется, что они будут аккуратны с огнём — от этого зависит и их собственная жизнь. А ещё М. добавляет, что потом что-нибудь придумает, если кто-то и правда появится у него на участке.





— Не только мы, беларусы, сейчас в трудной ситуации, но и другие люди, вне зависимости от того нравятся они нам или нет. Нужно помогать друг другу, тем более, что среди мигрантов есть дети и женщины.





Соседям М. не говорил, что не запер баню. Он уверен, что многие не оценят его «инициативу»: «Скажут, что они нам всё сожгут-покрадут-испортят…»





Но при этом молодой человек добавляет, что уверен — не он один готов вот так помочь мигрантам (правда, без конкретных примеров).





На вопрос, планирует ли разработчик вернуться в Беларусь он отвечает: «Мы все вернемся, может не сразу… Жить дома, на родной земле, говорить на родном языке — это наивысшая ценность. Я уверен, что это все понимают, а если нет, то поймут со временем».