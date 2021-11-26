Представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис информировал BNS, что грузовик был остановлен в Медининкай после обеда.





"Из Беларуси ехал грузовой автомобиль, пограничники проверили – открыли дверцы прицепа, и там было четверо представившихся иракцами мужчин у самого груза", – сказал представитель погранведомства.





По его словам, грузовик зарегистрирован в Беларуси, за его рулем находился гражданин этой страны, сейчас иракцев и водителя допрашивают.





В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегалов, большинство из них пересекло границу до августа.





С начала августа, когда пограничники получили право разворачивать пытающихся незаконно пересечь границу мигрантов, в Литву не пустили 7,4 тыс. человек.