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Ты их в дверь - они в окно: в Литве нелегалов обнаружили в прицепе приехавшего из Беларуси грузовика

В четверг в прицепе приехавшего из Беларуси грузовика обнаружены четыре иракца.

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис информировал BNS, что грузовик был остановлен в Медининкай после обеда.

"Из Беларуси ехал грузовой автомобиль, пограничники проверили – открыли дверцы прицепа, и там было четверо представившихся иракцами мужчин у самого груза", – сказал представитель погранведомства.

По его словам, грузовик зарегистрирован в Беларуси, за его рулем находился гражданин этой страны, сейчас иракцев и водителя допрашивают.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегалов, большинство из них пересекло границу до августа.

С начала августа, когда пограничники получили право разворачивать пытающихся незаконно пересечь границу мигрантов, в Литву не пустили 7,4 тыс. человек.
Источник: delfi.lt
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