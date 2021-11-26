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В восстановленном усадебном доме Наполеона Орды открывают первую экспозицию

В Ивановском районе долгожданное событие. В пятницу 26 ноября в восстановленном усадебном доме художника и музыканта Наполеона Орды в урочище Красный Двор откроют первую экспозицию.

Официальное мероприятие запланировано на 14.00. Первыми посетителями усадьбы станут чиновники и журналисты, а в  субботу ознакомиться с внутренним содержанием нового туристического объекта смогут все желающие.

Восстановленный усадебный дом художника является уже третьим объектом, входящим в состав районного музейного комплекса Наполеона Орды. Первым стала картинная галерея в здании бывшей школы в деревне Вороцевичи, затем появился музей.

Как ранее рассказывало Медиа-Полесье, восстановление дома в урочище Красный Двор в Ивановском районе начали в 2009 году. Деньги на ремонт и создание экспозиции собирали всем миром.

По словам начальника отдела культуры райисполкома Валентины Бородинчик, сумма только для местного бюджета была неподъёмной. В 2019 году местные власти подали заявку на грант и получили 824 тысячи. В том же году удалось завершить строительно-монтажные работы здании.

После был организован сбор средств для создания экспозиции, искали спонсоров, также деньги были выделены из местного бюджета.

Экспозиция будет рассказывать о жизни и быте шляхты среднего достатка. В усадебном доме обустроили рабочий кабинет, мастерскую, гостевую, столовую, буфетную, зал приёма гостей, комнаты матери художника Юзефины Бутримович и его племянницы Хелены Скирмунт. 

Мероприятия можно будет проводить в конференц-зале. Пока для посещения будут открыты девять залов. Постепенно наполнят экспонатами и остальные помещения дома. К слову, часть музейных предметов приобрели за счёт районного бюджета. Некоторые раритеты на длительное хранение передал минский коллекционер Николай Сечко.

Наполеон Орда родился в 1807 году в деревне Вороцевичи Пинского уезда. Умер в Варшаве, но по завещанию его тело было перевезено и похоронено в фамильном склепе в городе Яново. 

Жители Ивановского района очень трепетно относятся к памяти о своем знаменитом земляке. В Иваново установлен единственный в Европе памятник Наполеону Орде. В его честь открыт районный музейный комплекс, именем художника и композитора названы одна из улиц города, детская школа искусств. 

Творческое наследие Наполеона Орды представляет собой более 1.150 акварельных и графических работ. Он является автором более 20 музыкальных произведений.
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