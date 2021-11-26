Официальное мероприятие запланировано на 14.00. Первыми посетителями усадьбы станут чиновники и журналисты, а в субботу ознакомиться с внутренним содержанием нового туристического объекта смогут все желающие.





Восстановленный усадебный дом художника является уже третьим объектом, входящим в состав районного музейного комплекса Наполеона Орды. Первым стала картинная галерея в здании бывшей школы в деревне Вороцевичи, затем появился музей.





Как ранее рассказывало Медиа-Полесье , восстановление дома в урочище Красный Двор в Ивановском районе начали в 2009 году. Деньги на ремонт и создание экспозиции собирали всем миром.





По словам начальника отдела культуры райисполкома Валентины Бородинчик, сумма только для местного бюджета была неподъёмной. В 2019 году местные власти подали заявку на грант и получили 824 тысячи. В том же году удалось завершить строительно-монтажные работы здании.





После был организован сбор средств для создания экспозиции, искали спонсоров, также деньги были выделены из местного бюджета.





Экспозиция будет рассказывать о жизни и быте шляхты среднего достатка. В усадебном доме обустроили рабочий кабинет, мастерскую, гостевую, столовую, буфетную, зал приёма гостей, комнаты матери художника Юзефины Бутримович и его племянницы Хелены Скирмунт.





Мероприятия можно будет проводить в конференц-зале. Пока для посещения будут открыты девять залов. Постепенно наполнят экспонатами и остальные помещения дома. К слову, часть музейных предметов приобрели за счёт районного бюджета. Некоторые раритеты на длительное хранение передал минский коллекционер Николай Сечко.





Наполеон Орда родился в 1807 году в деревне Вороцевичи Пинского уезда. Умер в Варшаве, но по завещанию его тело было перевезено и похоронено в фамильном склепе в городе Яново.





Жители Ивановского района очень трепетно относятся к памяти о своем знаменитом земляке. В Иваново установлен единственный в Европе памятник Наполеону Орде. В его честь открыт районный музейный комплекс, именем художника и композитора названы одна из улиц города, детская школа искусств.





Творческое наследие Наполеона Орды представляет собой более 1.150 акварельных и графических работ. Он является автором более 20 музыкальных произведений.