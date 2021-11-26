Ужас! На мусороперерабатывающем заводе в Минске нашли тело новорожденной девочки
Об этом сообщает СК
25 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на мусороперерабатывающем заводе, расположенном на территории Заводского района столицы, тела младенца.
Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе и личность матери новорожденной девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту убийства новорожденного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси.
11:38 26/11/2021
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