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Ужас! На мусороперерабатывающем заводе в Минске нашли тело новорожденной девочки

Об этом сообщает СК

25 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на мусороперерабатывающем заводе, расположенном на территории Заводского района столицы, тела младенца.


Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливаются обстоятельства произошедшего,  в том числе и личность матери новорожденной девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту убийства новорожденного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси.
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