В Минске ищут женщину, которая выбросила новорожденного ребенка в мусор
В Минске женщина выбросила новорожденного ребенка в мусор - его тело обнаружено на мусороперерабатывающем заводе, сообщает Следственный комитет Беларуси.
“25 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на мусороперерабатывающем заводе, расположенном на территории Заводского района столицы, тела младенца”, - говорится в сообщении.
Следователи провели осмотр места, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе, личность матери новорожденной девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту убийства новорожденного возбуждено уголовное дело.
11:29 26/11/2021
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