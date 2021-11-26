



Как считают эксперты, новый штамм значительно более опасен, чем штамм «дельта».





Директор Центра эпидемических действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил FT, что обеспокоен появлением нового штамма и на этой неделе уже обсудил его с представителями ВОЗ.





По его оценке, около 90% новых случаев заражения COVID-19 были вызваны новым штаммом. Как отметил де Оливейра, прежде всего необходимо выяснить, как этот штамм повлияет на уже созданные вакцины от коронавируса.





В Южно-Африканской Республике новый штамм COVID-19 обнаружили уже у 77 человек, в Ботсване — у 4. Еще у одного человека обнаружили новый штамм по прибытии в Гонконг из ЮАР.





Первый случай инфицирования новым штаммом уже выявлен и в Израиле. Его обнаружили у вернувшегося из Малави гражданина. Ещё двое вернувшихся из-за границы в настоящее время находятся в изоляции в ожидании тестов.





Как ранее сообщалось, новый вариант коронавируса содержит в себе 32 мутации и имеет больше изменений в своем спайковом белке, чем любой другой вариант. Это означает, что он может быть устойчив к вакцине.





Сейчас в мире доминирует штамм «дельта» (AY.4.2).