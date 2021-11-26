



По данным Минздрава РФ, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 40 человек — в состоянии средней тяжести, передает РБК





Что произошло

Первые сообщения о дыме на глубине 250 м на шахте «Листвяжная» стали поступать в экстренные службы около 9 утра по местному времени, тогда же началась эвакуация работников шахты. По данным правительства региона, на момент задымления в шахте находились 285 человек, 239 из них удалось вывести на поверхность.





Прибывшим на место спасателям пришлось срочно покинуть шахту из-за высокой концентрации газа и опасности взрыва. Как сообщалось, вентиляция в шахте не работает. В шахте остались 35 горняков, которых затем признали погибшими. Также при проведении поисковой операции пропали шесть спасателей. Троих из них нашли погибшими.





Проведение спасательной операции в МЧС признали «смертельно опасным» из-за высокой концентрации углеводородов. Даже в защитном оборудовании работать в шахте спасатели не могут.





В чем причина

Предварительной причиной ЧП на шахте следствие считает взрыв метана, «обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар».





По одним данным, в вентиляционным штреке на глубине 250 м произошел взрыв, а затем там начался пожар. По другим — взрыва не было, а в шахте загорелась угольная пыль, а дым распространился по всей ее площади через вентиляцию.





По факту происшествия СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).





В 2021 году шахту «Листвяжная» проверяли дважды. Первый раз — с 5 по 16 апреля. Тогда Ростехнадзор выявил 139 нарушений, включая те, что касались пожарного режима. В отчете говорится, что по вентиляционному штреку № 823 (именно там, где возникло задымление) «отсутствуют датчики обнаружения ранних признаков возникновения пожара». Последняя проверка шахты была 19 октября.





Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков задержан. В 2021 году его признали лучшим руководителем угольной шахты по итогам областного конкурса «Кузбасс — угольное сердце России».





Прокуратура Кемеровской области также проверила после ЧП шесть предприятий. Выявлены нарушения требований безопасности, продолжительности отдыха работников и необеспечение их средствами индивидуальной защиты, а также нарушение с инструктажами по технике безопасности. Возбуждено 28 административных дел.





Что за шахта?

Шахта «Листвяжная» добывает уголь на Егозово-Красноярском месторождении в Беловском районе Кузбасса. Владелец шахты — компания «СДС-Уголь», она занимает третье место по добыче и экспорту угля в России. 95% холдинга принадлежит Михаилу Федяеву, сын которого уже десять лет является депутатом Госдумы, еще 5% — неназванному юридическому лицу.





Производственная мощность шахты составляет 5,2 млн т угля в год. Ее выручка в 2020 году составила 125 млн долларов.





Согласно пояснительной записке к отчету «СДС-Угля» за 2019 год,. Вместе с Федяевым основателем холдинга в 1990-х годах был его бизнес-партнер Владимир Гридин. Но в 2019 году Гридин продал свою долю в компании Федяеву.





Авария на шахте «Листвяжная» — одна из крупнейших в истории современной России и занимает четвертое место в антирейтинге по числу жертв. В топ-3 входят авария на шахте «Ульяновская» в 2007 году, когда погибли 110 человек, «Распадская» в 2010-м (погиб 91 человек) и на шахте «Зыряновская» в 1997-м (67 погибших). Все они находятся в Кемеровской области.