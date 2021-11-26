«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах, — говорится на сайте заведения. — Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам».





19 ноября российские СМИ сообщили, что Следственный комитет проводит проверку клипа Моргенштерна «Pablo» на пропаганду наркотиков. Ранее рэпера уже штрафовали на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и «Family».





23 ноября глава СК PФ Александр Бастрыкин в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях».





После этого в прессе появилась информация, что рэпер покинул Россию. Сначала он уехал в Минск, где, по словам его концертного директора, участвовал в закрытом мероприятии, а потом — в Дубай.



