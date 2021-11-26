Кадр из фильма "Малая Родина"





Сикоре предъявлено обвинение по статьям о разжигании социальной вражды (часть 1 статьи 130 УК), клевете (статья 188 УК), оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК) и публичном оскорблении представителя власти (часть 1 статьи 369 УК).





По данным следствия, с августа по сентябрь 2020 года Сикора публиковал видеоролики, «направленные на возбуждение социальной вражды». В них актер «не стеснялся в своих высказываниях, оскорбляя президента и сотрудников правоохранительных органов, призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок и неповиновению органам власти».





Ранее могилевский актер уехал в Киев. Сикора лично знал погибшего главу «Беларуского дома в Украине» Виталия Шишова



