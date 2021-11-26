+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске задержали фрилансера Радио Свабода Андрея Кузнечика

25 ноября фрилансер белорусской службы Радио Свабода Андрей Кузнечик перестал выходить на связь. Вскоре стало известно, что его задержали, сообщает сайт издания.

Жена Андрея рассказала, что около 17 часов он поехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Довольно скоро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.

«Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Ни кто они, ни откуда, не сообщили. Мне приказали идти в другую комнату и заниматься детьми, не мешать. Обыск был довольно «интеллигентный» — мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон и мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти с ними. Из вещей ничего не разрешили взять с собой, кроме запасных брюк. Сказали, что забирают его ненадолго, на пару дней», — рассказала жена Андрея Алеся Рак.

Она только подписала бумагу с перечнем забранных вещей. На каком основании задержали мужа, Алеся не знает.

Семья кузнечиков живет в Минске, у них двое маленьких детей. Андрей филолог по образованию, заядлый велосипедист.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]