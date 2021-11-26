В Минске задержали фрилансера Радио Свабода Андрея Кузнечика
25 ноября фрилансер белорусской службы Радио Свабода Андрей Кузнечик перестал выходить на связь. Вскоре стало известно, что его задержали, сообщает сайт издания.
Жена Андрея рассказала, что около 17 часов он поехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Довольно скоро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.
«Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Ни кто они, ни откуда, не сообщили. Мне приказали идти в другую комнату и заниматься детьми, не мешать. Обыск был довольно «интеллигентный» — мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон и мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти с ними. Из вещей ничего не разрешили взять с собой, кроме запасных брюк. Сказали, что забирают его ненадолго, на пару дней», — рассказала жена Андрея Алеся Рак.
Она только подписала бумагу с перечнем забранных вещей. На каком основании задержали мужа, Алеся не знает.
Семья кузнечиков живет в Минске, у них двое маленьких детей. Андрей филолог по образованию, заядлый велосипедист.
09:47 26/11/2021
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