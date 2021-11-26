Жена Андрея рассказала, что около 17 часов он поехал на велосипеде на прогулку, а она с двумя детьми осталась дома. Довольно скоро Андрей вернулся с четырьмя мужчинами в штатском.





«Один, который, вероятно, был главным, представился Иваном. Ни кто они, ни откуда, не сообщили. Мне приказали идти в другую комнату и заниматься детьми, не мешать. Обыск был довольно «интеллигентный» — мои вещи и вещи детей не трогали. Забрали всю технику и телефон Андрея, мой мобильный телефон и мой планшет, деньги. Андрею приказали одеваться и идти с ними. Из вещей ничего не разрешили взять с собой, кроме запасных брюк. Сказали, что забирают его ненадолго, на пару дней», — рассказала жена Андрея Алеся Рак.





Она только подписала бумагу с перечнем забранных вещей. На каком основании задержали мужа, Алеся не знает.





Семья кузнечиков живет в Минске, у них двое маленьких детей. Андрей филолог по образованию, заядлый велосипедист.