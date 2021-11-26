



По словам Барсегян, являющейся членом партии "Европа Экология Зеленые", такое решение власти приняли в соответствии с политикой по защите животных.





Ранее с просьбой о запрете паштета и блюд из гусиной печени на официальных мероприятиях к мэрии обратилась организация, которая ведет борьбу за права животных.





"Фуа-гра – продукт жестокости, которому больше нет места в наше время, и мэр Страсбурга Жанна Барсегян хорошо это понимает", – говорится в заявлении PETA.





Там также отмечается, что мэрия согласилась с доводами организации и решила исключить фуа-гра из меню официальных приемов в Страсбурге.





Фуа-гра (с французского – "жирная печень") – это специальным образом приготовленная печень откормленного утки или гуся или утки. Технология принудительного кормления птиц для роста их печени и впоследствии приготовления из нее блюд в большинстве стран считается неэтичной и запрещена.



