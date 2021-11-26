По мнению авторитетного издания, отслеживающего все трансформации языка, словом 2021 года является аббревиатура NFT — «невзаимозаменяемый токен», сообщает mashable.com.

На выбор слова, по словам составителя словаря, повлияла стремительная информатизация пространства. Примечательно, что в шорт-лист вошли также слова crypto («крипта») и metaverse («метавселенная»).





Определение словаря Collins English Dictionary:

NFT «невзаимозаменяемый токен» (non-fungible token) – это «уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, используемый для того, чтобы зафиксировать право собственности на актив вроде произведения искусства или коллекционного экземпляра».

Напомним, в прошлом, 2020 году, составители Collins English Dictionary назвали словом года слово «lockdown» (локдаун).