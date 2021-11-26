Названо слово 2021 года. Ни за что не догадаетесь, какое
Толковый словарь английского языка Collins English Dictionary определил самое употребляемое слово уходящего года.
По мнению авторитетного издания, отслеживающего все трансформации языка, словом 2021 года является аббревиатура NFT — «невзаимозаменяемый токен», сообщает mashable.com.
На выбор слова, по словам составителя словаря, повлияла стремительная информатизация пространства. Примечательно, что в шорт-лист вошли также слова crypto («крипта») и metaverse («метавселенная»).
Определение словаря Collins English Dictionary:
NFT «невзаимозаменяемый токен» (non-fungible token) – это «уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, используемый для того, чтобы зафиксировать право собственности на актив вроде произведения искусства или коллекционного экземпляра».
Напомним, в прошлом, 2020 году, составители Collins English Dictionary назвали словом года слово «lockdown» (локдаун).
09:35 26/11/2021
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