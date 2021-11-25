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Мигранты из Ирака и Афганистана подняли бунт в центре для иностранцев в Польше

Сотни нелегальных мигрантов из Ирака устроили бунт в центре для иностранцев в Польше.


Нелегальные мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в Польше. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на РИА Новости.

По данным польских СМИ, сотни нелегалов в Венджине вышли на площадку перед зданием центра, начали портить оборудование и бить стекла. При этом мигранты выкрикивали «Свободу» и кричали, что целью их прибытия в Европу является Германия.

Пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская также рассказала, что нелегалы пытались форсировать ограждения, однако там стоят двойные или тройные заборы, так что ситуация находится под контролем. Сейчас продолжаются переговоры с иностранцами, чтобы их успокоить, но это нелегко из-за их темперамента, в свою очередь, подчеркнула пресс-секретарь Надбужанского отдела Пограничной стражи Иоанна Конечняк.

Отмечается, что всего в центре содержатся 604 иностранца, среди которых большинство составляют мужчины из Ирака и Афганистана.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что мигранты на польско-белорусской границе во время штурмов очень часто имеют при себе ножи, палки, металлические ломы и слезоточивый газ. Он обвинил белорусские военизированные структуры в вооружении нелегалов, пытающихся прорваться в страну. Политик рассказал, что Варшава воспринимает миграционный кризис как провокацию и опасается � �крытия на границе огня с белорусской стороны — мигрантами или белорусскими силами. Польский лидер также отметил, что нелегалы сменили тактику и перестали прибегать к фронтальным атакам, когда сотнями и тысячами стремились к погранпереходам.
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